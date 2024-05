Zorze polarne nad Polską. Kto spał, niech żałuje

Autor profilu Facebookowego Z głową w gwiazdach postanowił podzielić się efektami obserwacji zorzy polarnej w Bieszczadach. Jak twierdzi, ze względu na fakt, że jest to miejsce mocno wysunięte na południe, jest to prawdopodobnie jeden z najgorszych punktów do obserwacji zorzy polarnych, a mimo to można było obserwować tam prawdziwy spektakl.