Zorza polarna nad Polską? Może pojawić się już wkrótce

Prognozy dotyczące burzy geomagnetycznej o sile G3 mają związek z silnym rozbłyskiem słonecznym, do którego doszło w sobotę 14 września o godzinie 17:29 polskiego czasu. Jak wyjaśnia Nocne Niebo, pojawił się on w obszarze aktywnym 3825 Słońca, jego siła została oszacowana na poziomie X4-X5 i towarzyszył mu koronalny wyrzut masy.

Burza geomagnetyczna to zaburzenia powodowane przez koronalne wyrzuty masy ze Słońca, powstające w czasie trwania rozbłysków. Wywołują one gwałtowne zmiany parametrów fizycznych wiatru słonecznego, powodujące istotne zmiany w prądach, plazmie oraz polu magnetycznym otaczającym naszą planetę. Burze geomagnetyczne są odpowiedzialne za wiele efektów na Ziemi, zarówno wizualnych, jak i technologicznych, w tym zórz polarnych.

Zorza polarna, znana także jako aurora borealis, to spektakularne zjawisko świetlne, które powstaje w wyniku interakcji wiatrów słonecznych z gazami w górnych warstwach atmosfery Ziemi . Kiedy naładowane cząsteczki wyrzucone podczas burzy geomagnetycznej docierają do atmosfery, zderzają się z atomami tlenu i azotu, powodując emisję światła o różnych kolorach. Zielone i czerwone łuny powstają dzięki reakcjom z tlenem, natomiast niebieskie i fioletowe światło jest wynikiem interakcji z azotem.

Istnieje szansa, że zorzę polarną zobaczymy już wkrótce nad Polską. Jak jednak podkreśla Nocne Niebo, muszą do tego zostać spełnione pewne warunki. "Jeżeli burza magnetyczna rozpocznie się zgodnie z prognozami, czyli około godziny 14 czasu polskiego, to żeby były szanse na zobaczenie zorzy polarnej, musi ona dotrwać (burza magnetyczna) do godzin wieczornych, kiedy to nad Polską zapanuje zmrok" - przekazał serwis.