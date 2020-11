Żona zmusiła go do sprzedania PS5. Nie dała się oszukać na "oczyszczacz powietrza"

PS 5 trafiło do sprzedaży 12 listopada 2020 do wybranych krajów, a już 19 listopada pojawiło się niemal na całym świecie (z wyjątkiem Ameryki Południowej, Chin i Indonezji). Nowa konsola sprzedała się tak szybko, że niemal natychmiast zniknęła ze sklepów. Co więcej, w niektórych polskich sklepach jej cena osiągnęła nawet 5 000 zł (cena sugerowana to 2299 zł za zwykłą wersję i 1849 zł za konsolę bez napędu).