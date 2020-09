PlayStation 5 a PS5 Digital Edition - czym się różnią? Wyjaśniamy

Podstawowe różnice między PS5 a PS5 Digital Edition

Już na pierwszy rzut oka widać, że PS5 Digital Edition nie została wyposażona w napęd , w przeciwieństwie do "klasycznej" wersji PlayStation 5. Oznacza to, że na tej pierwszej zagramy jedynie w cyfrowe wersje gier. Z czym to się wiąże?

Oczywiście gry w pudełku będziemy mogli odpalić tylko na PlayStation 5, jednak dla wielu osób nie same gry będą problemem. Wiele osób korzysta z konsoli również do odtwarzania filmów DVD czy Blue-Ray i dla tych osób PS5 Digital Edition nie powinna być pierwszym wyborem. Ograniczenia mogą również pojawić się, jeśli mamy bogatą bibliotekę pudełkowych gier na PS4. Jeśli będziemy chcieli pozbyć się starej konsoli, to powinniśmy zdecydować się na zakup "zwykłego" PS5, by dalej móc grać w tytuły kupione na płytach.