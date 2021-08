Zniszczą swoje uzbrojenie w Afganistanie? Pentagon nie wyklucza

W zeszłym tygodniu Departament Stanu USA potwierdził na przykład, że nie ma zamiaru wywozić siedmiu śmigłowców CH-46E Sea Knight i dlatego zostały one celowo unieruchomione. Z kolei według dziennika "The New York Times", nieopodal zamkniętej w ubiegłym tygodniu ambasady amerykańskiej zniszczono niedawno bliżej nieokreślony system obrony przeciwrakietowej.