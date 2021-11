Znaleźli w górach wrak samolotu. Znajdował się tam od 50 lat

Szczątki samolotu wciąż znajdują się na górze, ale dotarcie do nich wymaga wiele determinacji, gdyż zbocze jest bardzo strome. Podróżnik z grupy Island Hikers Adventures zaleca, by każdy, kto zamierza udać się w to miejsce wziął ze sobą środek na komary, co najmniej dwa litry wody oraz laskę trekkingową. Wskazane są również spodnie z długimi nogawkami oraz nakrycie głowy.