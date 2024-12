Nowy laserowy chip miliard razy szybszy od neuronów. Przyśpieszy rozwój AI

Liderka zespołu, Chaoran Huang, podkreśla, że nowy neuron laserowy cechuje się wyjątkową dynamiką i szybkim przetwarzaniem danych, co czyni go idealnym do zadań związanych z rozpoznawaniem wzorców czy przewidywaniem sekwencji. Unikalne właściwości nowego neuronowego układu pozwalają mu na działanie jak miniaturowa sieć neuronowa, co umożliwia realizację zaawansowanych tasków nawet w pojedynczym układzie.