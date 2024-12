Nowe samoloty dla armii Putina. Rosja chwali się kolejną dostawą

Ukraiński serwis Militarny zwraca uwagę, że w całym 2024 r. rosyjskie lotnictwo otrzymało łącznie 7 myśliwców Su-57 Felon oraz nieco więcej, bo aż 10 bombowców Su-34 w wersjach Su-35S i Su-35SM2 - w ramach pięciu dostaw. W 2025 r. Rosjanie planują zwiększyć produkcję tych maszyn, co pozwoli im pokryć straty ponoszone w Ukrainie (które według danych Pentagonu nie przekraczają 10 proc. stanu sprzed rozpoczęcia wojny w Ukrainie) i wzmocnić zdolności bojowe własnego lotnictwa.

Warto zauważyć, że bombowce Su-34 stanowią jeden z filarów działań lotniczych prowadzonych w Ukrainie. Z kolei myśliwce Su-57 - na co zwraca uwagę Militarny - przenoszą pociski manewrujące Ch-69, uznawane za rosyjski odpowiednik amerykańskich rakiet AGM-158 JASSM, które Rosjanie zaczęli ostatnio coraz częściej wykorzystywać do ataków na cele naziemne w Ukrainie.

Suchoj Su-57 (w kodzie NATO Felon) to rosyjski myśliwiec piątej generacji, wyposażony w dwa turbofanowe silniki Saturn AŁ-41F, który może rozwijać prędkość przekraczającą 2450 km/h. Maszyna będąca odpowiedzią na amerykański program ATF (ang. Advanced Tactical Fighter) i myśliwiec przewagi powietrznej F-22 Raptor charakteryzuje się dobrymi właściwościami manewrowymi.

Su-34 (w kodzie NATO Fullback) to samolot bombowy o taktycznym zastosowaniu, którego początki sięgają lat 90. ubiegłego wieku. Długość tej maszyny przekracza 23 metry. Wyposażony jest w parę silników AŁ-31F M1, co umożliwia mu osiąganie prędkości maksymalnej do 1900 km/h. Jego istotnym atrybutem jest pokaźne uzbrojenie, które potrafi transportować.