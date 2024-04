"Zmiana jest wymowna". Pierwszy raz od zimnej wojny

Stacjonująca na Alasce w bazie Eielson 18. Eskadra Agresorów (AGRS) została przemianowana na 18. Eskadrę Myśliwców Przechwytujących (FIS). "To poważna zmiana" – podkreśla The War Zone, zwracając uwagę na fakt, iż to oznaczenie, które nie funkcjonowało w armii USA od wielu lat. Ponowne pojawienie się FIS w strukturach sił powietrznych amerykańskiej armii następuje bowiem po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny, kiedy to funkcjonowała 18. Eskadra Myśliwców Przechwytujących.