Zmiana czasu z letniego na zimowy 2020. Kiedy i jak przestawiamy zegarki?

Jak co roku, jesienią nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Do dnia, w którym to nastąpi, pozostało jeszcze kilka tygodni. Sprawdź, kiedy trzeba będzie przestawić zegarki o godzinę do tyłu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zmiana czasu 2020 (Pexels)