Złe wieści dla Ukrainy. Potężna pomoc z Niemiec opóźniona

Jak donosi Bild, ​​Ukraina i firma Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) zawarły umowę na łącznie 400 pojazdów opancerzonych klasy MRAP. Zamówienie jest finansowane przez Niemcy, a jego całkowita wartość wynosi 315 mln euro. Wstępne ustalenia zakładały, że dostawy rozpoczną się już w 2023 r., a niemiecki rząd co miesiąc będzie dostarczał Ukrainie 20 pojazdów. W rezultacie w ciągu 10 miesięcy do Ukrainy miała trafić połowa z zamówionych maszyn. Jak się jednak okazuje, do tej pory Ukraińcy nie otrzymali ani jednego pojazdu.