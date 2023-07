Zjadali siebie nawzajem. Zaskakujące fakty o przodkach ludzi

Ślady nacięć na kości nogi należącej do prehistorycznego krewniaka człowieka współczesnego zostały wykonane przez kamienne narzędzia i mogą być dowodem na kanibalizm. Zdaniem badaczy byłyby to najstarsze ślady kanibalizmu u bliskich ewolucyjnie krewniaków człowieka współczesnego. Badania prowadził zespół z Smithsonian's National Museum of Natural History w Stanach Zjednoczonych.