"Ziemia przyszłości". Naukowcy odkryli nową planetę

Planeta nazwana KMT-2020-BLG-0414 znajduje się ok. 4 tys. lat świetlnych od Ziemi. Jest to skalisty obiekt krążący wokół białego karła. Według szacunków naukowców, nasze Słońce przekształci się w białego karła za 5 mld lat.

Jak czytamy w serwisie livescience.com, zanim do tego dojdzie, w Układzie Słonecznym mogą zajść duże zmiany. Przed fazą białego karła gwiazda przechodzi przez etap bycia czerwonym olbrzymem. W przypadku naszego Słońca oznaczałoby to z rozszerzeniem się go do takich rozmiarów, że pochłonęłoby Merkurego, Wenus, a możliwe, że nawet Ziemię i Marsa.