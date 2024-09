Nietypowa galaktyka. Pierwsze takie odkrycie w historii

Za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba astronomowie zarejestrowali w młodym wszechświecie galaktykę, której gaz emituje więcej światła niż jej gwiazdy. To niezwykłe zjawisko, jak podkreślają naukowcy, dostarcza cennych informacji o wczesnych etapach rozwoju kosmosu. Jest to pierwszy taki odnotowany przypadek w historii.

- Kiedy patrzyłem na spektrum światła tej galaktyki, moja pierwsza myślą było ‘to dziwne’. Właśnie do tego został stworzony Webb – do odkrywania zupełnie nowych zjawisk we wczesnym wszechświecie. Pomagają nam one zrozumieć, jak zaczęła się kosmiczna historia – mówi dr Alex Cameron, kierujący badaniem opisanym na łamach "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society".