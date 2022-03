Zestawy Starstreak. Brytyjczycy mogą je wysłać Ukrainie

Wallace przekazał, że "w odpowiedzi na prośby Ukrainy rząd brytyjski podjął decyzję o zbadaniu możliwości przekazania darowizny w postaci przenośnych rakiet przeciwlotniczych o dużej prędkości Starstreak". Wspomniana broń to – jak podkreśla serwis Defence24 – "podstawowy system obrony bardzo krótkiego zasięgu, używany w British Army". Przyjrzyjmy się bliżej możliwościom tego sprzętu.

Starstreak to jedne z najnowocześniejszych systemów tego typu, które – jak podkreślił Wallace – spełniają definicję "broni obronnej". Polityk wyjaśnił, że rząd brytyjski rozważa dostarczenie jej w "odpowiedzi na zmianę rosyjskiej taktyki". Starstreak, który jest w stanie zestrzeliwać helikoptery i myśliwce, pomógłby Ukrainie "lepiej bronić nieba" – zaznaczył szef resortu obrony w Londynie. Jego zdaniem zestaw ten może zapewnić "skokową zmianę" pod względem zdolności bojowych obrońców.

Rakiety systemu Starstreak mają zasięg od 300 do 7 tys. m, a ich maksymalna prędkość dochodzi do Mach 3,5, czyli blisko 4300 km/h. Pociski są skuteczne na niskich pułapach do 1000 m. Za produkcję zestawu odpowiada przedsiębiorstwo Thales Air Defence.