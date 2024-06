Zełenski: Xi dał słowo, że nie dostarczy broni Rosji. Biden mu odpowiedział

"Podczas jednej z naszych rozmów, Xi Jinping dał mi swoje słowo, że Chiny nie dostarczą Rosji żadnej broni" - powiedział Zełenski, komunikując się po angielsku. "Teraz pozostaje nam zobaczyć, czy jest to człowiek godny zaufania, czy nie" - dodał, odnosząc się do chińskiego przywódcy.

Jednakże, prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, zwrócił uwagę na fakt, że mimo deklaracji o niesprzedawaniu broni, Chiny dostarczają Rosji technologię niezbędną do jej produkcji. Biden wskazał na to jako na dowód częściowej odpowiedzialności Chin za trwającą rosyjską agresję przeciwko Ukrainie .

"Chiny mogą twierdzić, że nie dostarczają broni, ale dostarczają technologię do jej produkcji. W praktyce oznacza to, że pomagają Rosji" - skomentował Biden, zwracając uwagę na skomplikowane relacje międzynarodowe.

Przed konferencją prasową, prezydenci Biden i Zełenski podpisali 10-letnią umowę o bezpieczeństwie między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Tekst umowy wskazuje, że jest to porozumienie pomostowe, które ma na celu przygotowanie Ukrainy do przystąpienia do NATO. Głównym celem umowy jest zapewnienie Ukrainie środków do obrony przed Rosją, w tym przed potencjalnymi przyszłymi atakami.