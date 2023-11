Żelazna kopuła wykonała niecodzienne zadanie. Zestrzeliła izraelski bezzałogowiec

Izraelskie Siły Obronne wykorzystały Żelazną Kopułę do zestrzelenia własnego bezzałogowca. Jak zaznacza Portal Militarny, nie podano jednak, o jaką maszynę konkretnie chodzi. Wiadomo natomiast, że do zestrzelenia doszło nad Dolną Galileą przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, a powodem takiej decyzji były problemy techniczne z bezzałogowcem.

Żelazna Kopuła (ang. Iron Dome), która jest systemem typu SHORAD (short range air defense – obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu), stanowi część izraelskiej tarczy antyrakietowej . Razem z jej morskim odpowiednikiem, czyli systemem C-Dome uznaje się ją za najniższą obszarową warstwę obrony. Dokładnie przedstawia to poniższa grafika:

Żelazna Kopuła została opracowana przez izraelskie przedsiębiorstwo Rafael Advanced Defense Systems. Jej pierwsze testy odbyły się w 2008 r., a Izraelskie Siły Obronne wdrożyły rozwiązanie w marcu 2011 r. System stworzono z myślą o zwalczaniu rakiet bardzo krótkiego zasięgu i pocisków artyleryjskich kal. 155 mm o zasięgu do 70 km w każdych warunkach pogodowych.

Warto jednak zaznaczyć, że Żelazna Kopuła wykrywa, analizuje i przechwytuje szereg różnych zagrożeń . Są to również pociski moździerzowe, rakiety manewrujące, czy bezzałogowe statki powietrzne. System składa się z trzech głównych komponentów:

System cieszy się bardzo dobrą reputacją. Jak zaznacza Army Technology, w ciągu dekady działania - od momentu jego wdrożenia - Żelazna Kopuła przechwyciła ponad 2500 tys. celów, a jej skuteczność szacuje się na ok. 90 proc. Serwis zwraca również uwagę, że Żelazna Kopuła odgrywa ważną rolę w związku z trwającym konfliktem w Strefie Gazy. Według Army Technology obecnie działa co najmniej dziesięć baterii Żelaznej Kopuły, a każda z nich zawiera od 60 do 80 rakiet przechwytujących.