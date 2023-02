Żelazna Kopuła dla Ukrainy? Premier Izraela zabrał głos

Żelazna Kopuła (ang. Iron Dome) to izraelski, mobilny system obrony powietrznej opracowany przez Rafael Advanced Defense Systems. Rozwiązanie zostało zaprojektowane do zwalczania rakiet krótkiego zasięgu i pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm w każdych warunkach pogodowych oraz o każdej porze dnia. Jego głównym zadaniem jest ochrona ludności cywilnej przed potencjalnymi atakami. Jak już zaznaczał Łukasz Michalik, który w szczegółowy sposób opisał Żelazną Kopułę , skuteczność izraelskiego "parasola" szacowana jest na ponad 90 proc.

Każda bateria Żelaznej Kopuły obejmuje 3-4 wyrzutnie, które mogą pomieścić do 20 antyrakiet Tamir. Ich specyfikacja nie jest do końca znana. Wiadomo jednak, że mają 3 metry długości, ok. 90 kg wagi, 160 mm średnicy i dużą manewrowość. M.in. dzięki nim system jest w stanie chronić obszar do 150 kilometrów kwadratowych. Cały proces usprawnia radar, pozwalający wykrywać nawet pojedyncze pociski artyleryjskie z odległości 70 km. Dodatkowo, co istotne przy dbaniu o bezpieczeństwo cywilów, system może rozróżniać rakiety zagrażające obszarom zamieszkałym od tych, które spadną na niezamieszkałym terenie, nie powodując większych szkód.