Zdobył medal za odwagę. Szczur, którego umiejętności ratują życie

Urodził się w Tanzanii w 2014 roku. Magawa od dwóch lat pracuje przy wykrywaniu min lądowych w Kambodży. Do tej pory małemu gryzoniowi udało się znaleźć 39 min lądowych i 28 niewybuchów.

Jego saperska "kariera" rozpoczęła się dzięki organizacji pozarządowej Apopo, która hoduje i szkoli szczury do pracy humanitarnej, w tym do wykrywania min i gruźlicy.

Trenerzy używają metody klikera, by przygotować zwierzęta do kopania nad minami. Ta metoda uczy szczury, odróżniać złom od materiałów wybuchowych, oferując im nagrodę, gdy tylko znajdą odpowiedni docelowy zapach.

"Szczury są szybkie. Potrafią sprawdzić obszar 200 metrów kwadratowych w pół godziny, co zajęłoby człowiekowi nawet 4 dni, jeśli chciałby sprawdzać pole minowe ręcznie - mówi Cox.

Umiejętności Magawy nie przeszły bez echa. Wśród wolontariuszy nazywany jest "bohaterskim szczurem". Kiedy o historii gryzonia usłyszała brytyjska organizacja charytatywna PDSA, postanowiła uhonorować go Złotym Medalem. To pierwsze wyróżnienie dla szczura w 77-letniej historii organizacji. Do tej pory na liście można było znaleźć psy, konie, gołębie czy koty, które wykazały się walecznością, chroniąc swoich ludzkich towarzyszy.