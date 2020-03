Zdalne lekcje WP Pilot i Brainly już od jutra. Nauka w internetowej telewizji od poniedziałku do piątku

Nowa specjalna inicjatywa WP Pilot i platformy Brainly. Już od jutra uczniowie będą mogli skorzystać z kolejnej pomocy w przygotowaniach do egzaminów. To świetny dodatek do klasycznych popularnonaukowych kanałów telewizyjnych w czasie zamknięcia szkół.

WP Pilot i Branly już od jutra będą pomagać w przygotowaniu do egzaminów końcowych szkoły podstawowej (WP.PL, Fot: Jan Domański)