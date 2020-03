Zdalne lekcje ruszyły. Ministerstwo Cyfryzacji wspiera uczniów i nauczycieli

Ministerstwo Cyfryzacji właśnie uruchomiło platformę pozwalającą na prowadzenie zdalnych zajęć dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Strona oferuje różnorodne treści, w tym audiobooki i materiały wideo. Władze zachęcają do pozostania w domu i efektywnego wykorzystania tego czasu.

Ministerstwo Cyfryzacji wspiera uczniów i nauczycieli, którzy zostali w domach z powodu odwołanych zajęć. Wszystko za sprawą rozprzestrzeniającego się w Polsce koronawirusa . Według najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia liczba chorujących na COVID-19 w Polsce wzrosła do 150 (dane z godz. 10.00 16.03.2020 r.).

Lekcje z interentu

Na stronie internetowej Zdalne lekcje znajdują się propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi do nauki przez internet. Są zgodne z podstawą programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przykładowy materiał do nauki języka hiszpańskiego zamieszczony na stronie Zdalne lekcje.

Bezpłatne materiały

Eksperci chcą, aby strona inspirowała nauczycieli, ale też ułatwiała im pracę. Zamieszczono na niej najciekawsze materiały pochodzące z różnych źródeł. Wiele z nich stanowi odnośniki do stron zewnętrznych np. do portalu Youtube . Oprócz treści wideo można odnaleźć także audiobooki, czy materiały w formacie PDF. Wszystkie treści są bezpłatne.

- Warto korzystać z rzetelnych, merytorycznych źródeł. Na stronie epodreczniki.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli i dyrektorów szkół, które uwzględniliśmy w przykładowych planach lekcji. Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych lekcji. Dla nauczycieli może to być okazja do zdobywania nowych kompetencji – informuje minister edukacji Dariusz Piontkowski.