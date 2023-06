"Zbudowaliśmy potęgę rolniczą". Dziś potrzebujemy zmian w prawie

Dzisiejsze rolnictwo różni się diametralnie od tego, które praktykowano jeszcze kilka lat temu. Rozwój technologii obserwujemy i na tym polu, które na co dzień może umykać uwadze. Jak się jednak okazuje, ewolucja jest na tyle dynamiczna, że nie nadąża za nią obecne prawo.

O tym, jakich zmian legislacyjnych potrzeba w kontekście ekspansji rolnictwa precyzyjnego w naszym kraju, dyskutowano podczas sesji demonstracyjnej pt. "Otwarcie przestrzeni powietrznej dla rolniczych dronów opryskowych w Polsce", nad którą patronat honorowy objął Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi oraz sekretarz stanu. Wydarzenie połączono z prezentacją nowego drona ABZ Innovation L10, w ramach której przedstawiciele producenta z Węgier pokazali, jakie zalety niesie ze sobą integracja nowoczesnych technologii w tym sektorze polskiej gospodarki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Spopularyzowani odc. 1 - SmartHEAL

Jak definiować rolnictwo przyszłości?

W trakcie swojego wystąpienia w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda pod Poznaniem, Kołakowski zwrócił uwagę na to, czym jest rolnictwo przyszłości. –To "precyzyjne dawkowanie nawozów, środków ochrony roślin i unowocześnianie sposobów uprawy, m.in. za pomocą dronów" – wyjaśnił. Dodał, że jest to kwestia, która "już staje się codziennością na wsi" oraz że "w Polsce zbudowaliśmy potęgę rolniczą".

Dron ABZ Innovation L10 Pro. © WP | Norbert Garbarek

Dynamika rozwoju technologicznego bynajmniej nie maleje, co oznacza, że każdego roku obserwujemy ewolucję rolniczą. Na te zmiany nie jest gotowe prawo, na temat którego w rozmowie z WP Tech wypowiedzieli się m.in. Wiceprezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych i prezes aeroMind Justyna Siekierczak, naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) oraz węgierskiego Uniwersytetu Istvána Széchenyi'ego w Győr i specjaliści związani z obsługą i szkoleniami profesjonalnych dronów.

Dlaczego drony w rolnictwie są potrzebne?

Dronów w rolnictwie nie należy traktować jako jedynego i głównego narzędzia, a raczej jako uzupełnienie – co podkreślała Justyna Siekierczak z aeroMind. Karoly Ludwigh z ABZ Innovation zwraca uwagę na 5 pozytywnych aspektów, jakie determinuje wprowadzenie do gospodarstw rolnych dronów opryskowych:

zwiększenie jakości żywności;

redukcja użytych pestycydów;

optymalizacja kosztów;

zaspokojenie rosnącego popytu;

pozytywny wpływ na zmiany klimatyczne.

Zalety są poparte przeprowadzonymi badaniami w regionie węgierskiego Tokaju. W porównaniu z konwencjonalnym opryskiem winorośli, użycie drona przyczyniło się do redukcji o 50 proc. kosztów operacyjnych, 54 proc. ilości pestycydów, 90 proc. wody i 82 proc. dwutlenku węgla wydzielanego do atmosfery.

Dron rolniczy ABZ Innovation L10 Pro. © WP | Norbert Garbarek

Specyfika drona umożliwia dotarcie kropli nawozu o odpowiednim rozmiarze bezpośrednio do roślin. Wiatr generowany przez wirniki dodatkowo "wypycha" płyn w dół, dzięki czemu dryft nawozu jest minimalny. Tak rozumiane rolnictwo precyzyjne oznacza redukcję kosztów nie tylko dla rolników, ale też dla społeczeństwa.

– Oszczędności są na tyle duże, że zakup drona zwraca się maksymalnie po dwóch sezonach wegetacyjnych – wyjaśnia Tomasz Achtenberg z UPP. Achtenberg twierdzi też, że stosowanie tam, gdzie to możliwe dronów przyczyni się do obniżenia kosztów żywności. Wynika to z oszczędności nawozów, które stanowią istotną część cen pożywienia.

Brak odpowiednich regulacji prawnych

Drony rolnicze są dziś urządzeniami, jakich nie znają przepisy polskiego prawa. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2023.340), "sprzęt agrolotniczy to sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego, w tym na samolotach i śmigłowcach".

Brak w przepisach jakiegokolwiek odniesienia do dronów, bowiem powstawały one w latach, kiedy nie myślano o tym, że bezzałogowce wejdą do użytku w rolnictwie – zgadzają się eksperci z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) i aeroMind.

Dron opryskowy ABZ Innovation L10. © WP | Norbert Garbarek

Dziś na drodze do legalnego oprysku dronami stoją dwie przeszkody: traktowanie dronów rolniczych jako "zwykłych" dronów i brak kart charakterystyki nawozów dla tego rodzaju oprysku. – Z punktu widzenia lotniczego wykonanie lotu opryskowego jest możliwe – zauważa Radosław Zych z Akademii UAV.

– Potrzebne są do tego odpowiednie uprawnienia pilota statku powietrznego do 25 kg – dodaje. W tym miejscu pojawiają się trudności, bowiem przekroczenie tej wagi wymusza wystąpienie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o tzw. zgodę na operację.

Dron rolniczy ABZ Innovation L10. © WP | Norbert Garbarek

Posiadając uprawnienia pilota można poruszać się dronem, którego waga nie przekracza 25 kg razem ze zbiornikami na oprysk. Oznacza to jednak, że maszyna nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, bo konieczne jest ograniczenie przewożonego nawozu. To budzi wątpliwości w kwestii opłacalności tej metody oprysku.

– Zachodzi jednak konflikt z ustawami i rozporządzeniami związanymi z rolnictwem, gdzie na chwilę obecną jest zakaz stosowania środków ochrony roślin – wyjaśnia Zych.

O co walczymy w kontekście dronów dla rolników?

Radosław Grychowski z PIORiN zauważa, że z uwagi na brak zdefiniowania dronów w prawie, stosowanie wszelkich środków ochrony roślin do oprysku z ich użyciem jest nielegalne. Potrzebne jest zatem stworzenie kart specyfikacji środków, które uwzględniają proporcje, odległości oprysku dla każdego środka z osobna – twierdzi Siekierczak.

Dron rolniczy ABZ Innovation L10. © WP | Norbert Garbarek

Najlepszym sposobem na otwarcie przestrzeni powietrznej dla polskich dronów opryskowych jest wdrożenie tzw. rozporządzenia wyłączeniowego. – Ryzyko używania dronów w rolnictwie jest minimalne. To urządzenia, które latają na niskim pułapie i w miejscach wolnych od ludzi oraz innych statków powietrznych. Dlatego powinny być traktowane jako maszyny rolnicze i podlegać innym przepisom. – apeluje Siekierczak.

Nowoczesne drony rolnicze to istotna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa

Sesji demonstracyjnej w Przybrodzie towarzyszyła prezentacja drona ABZ Innovation L10, za pomocą którego wykonano testowy nalot opryskowy nad winoroślą, sadem jabłkowym i pszenicą.

Mierząca 1460 x 1020 x 610 mm maszyna o masie własnej ok. 15 kg pokazała, jak przy wsparciu nowych technologii można wspierać gospodarstwo rolne. W pełni automatyczny proces przelotu w trakcie prezentacji był efektem wcześniejszego zmapowania obszaru, na którym ma być prowadzone nawożenie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Drony opryskowe w Polsce. Prezentacja możliwości drona ABZ Innovation L10 pod Poznaniem

Bezzałogowiec L10 jest zdolny do samodzielnej identyfikacji obszarów wymagających zwiększonego oprysku i po wystartowaniu maszyny, udaje się do wskazanego miejsca bez udziału pilota. Ten jest tylko obserwatorem. Nowoczesne drony opryskowe są wyposażone w nawigację GPS, GLONASS, Galileo i z dużą precyzją poruszają się w przestrzeni powietrznej.

Nie brakuje w nich rozwiązań, które są dla rolników istotne – a więc ustawienia wielkości kropel wypychanych z opryskiwaczy. Te mogą mieć rozmiar od 40 do 1000 μm i osiągają maksymalny przepływ na poziomie 5 litrów na minutę.

Wydajność opryskiwania wynosi w przypadku LBZ Innovation L10 10 ha/h, z kolei akumulator Li-Po o pojemności 16 tys. mAh ładuje się do pełna w ok. 11 minut – wyjaśnia Michał Pacholczyk z aeroMind. Cena prezentowanego pod Poznaniem drona wynosi ok. 40 tys. zł.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski