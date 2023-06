Koniec czerwca i początek lipca to doskonała okazja do podziwiania tzw. "spadających gwiazd". Od 22 czerwca do 2 lipca na nocnym niebie pojawiają się Czerwcowe Bootydy, a ich największa aktywność przypada na 27-28 czerwca. Meteory z tego roju poruszają się z prędkością sięgającą 18 km/s, co sprawia, że jest to wyjątkowo atrakcyjne zjawisko astronomiczne.