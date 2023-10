Zawsze zielone. Google poprawia sygnalizacje świetlne

Green Light to nowy projekt firmy Google. Polega na dostarczaniu miastom bezpłatnych informacji na temat ruchu drogowego. Zarządcy miejskiej infrastruktury mogą wykorzystać je, by optymalizować działanie sygnalizacji świetlnych bazujących na harmonogramach. Zdaniem Amerykanów, to szansa na zmniejszenie liczby zatrzymań i startów o 30 proc. oraz na redukcję zanieczyszczeń na skrzyżowaniach o 10 proc.

Firma Google zwraca uwagę na to, że udział w projekcie Green Light (i dostęp do danych) jest bezpłatny. To nie wszystko, bo jednym z największych atutów ma być prostota wdrożenia. Amerykanie twierdzą, że na wprowadzenie zmian wystarczy pięć minut, a wykorzystać do tego można istniejące już systemy zarządzania.