To urządzenie na skrzyżowaniu może kiedyś uratować ci życie

W 2022 r. w Polsce doszło do blisko 20 tys. wypadków drogowych. Dla prawie 2 tys. osób skończyły się śmiercią, a dla kolejnych 24 tys. – większymi lub mniejszymi obrażeniami. Statystyki w innych krajach również pokazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia, by poprawić bezpieczeństwo na drogach. VivaCity jest jedną z firm, które postawiły sobie właśnie taki cel. Narzędziem zaś, jakie wybrała, są nowe technologie.