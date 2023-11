Zaskakujący gość nad Bałtykiem. Jego pojawienie się może zwiastować kłopoty

Pojawienie się WC-135R Constant Phoenix w danym rejonie może zwiastować kłopoty, ponieważ główne zadania amerykańskiego samolotu to pobieranie próbek powietrza z atmosfery w celu wykrywania oraz identyfikacji wybuchów jądrowych lub awarii i wynikających z tego skażeń. Z tego powodu nosi on przydomek "sniffer" (ang. wąchacz).

WC-135R Constant Phoenix został skierowany do Europy kilka tygodni temu, najprawdopodobniej w odpowiedzi na ukraińskie doniesienia związane z prowokacjami Rosjan w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Loty nad Bałtykiem mają najpewniej rutynowy charakter.

WC-135R Constant Phoenix jest już dość wiekową maszyną, został wprowadzony do służby w amerykańskich siłach powietrznych w 1965 r. Jego stan techniczny, a przede wszystkim wyposażenie sprawiają jednak, że wciąż pozostaje eksploatowany.

Cechuje się długością nieco ponad 42 m oraz rozpiętością 39 m i zasięgiem 6300 km. Może osiągać pułap maksymalnie 12 tys. m. Chociaż wnętrze mieści do 33 osób, z reguły załoga jest ograniczana do niezbędnego minimum (ma to na celu zmniejszenie liczby osób potencjalnie narażonych na szkodliwe promieniowanie).