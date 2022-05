Zarejestrowali "upiorne" dźwięki. Tak brzmi zorza polarna

Dźwięki zorzy polarnej, które rozchodzą się w atmosferze, są czasem niesłyszalne dla człowieka. Niedawno udało się je uchwycić podczas badań prowadzonych na południu Finlandii. Jak informuje serwis naukowy Science Alert, jeden z badaczy, inżynier akustyki Unto Laine z fińskiego Uniwersytetu Aalto, zdołał nagrać w nocy "upiorne trzaski", mimo że na niebie nie było widać zorzy.

Laine zaprezentował swoje odkrycia w tym miesiącu na wspólnej konferencji akustycznej EUROREGIO/BNAM2022 w Danii. Naukowiec podkreśla, że jego dokonanie "unieważnia argument, że dźwięki zorzy są niezwykle rzadkie" oraz że zjawisko to powinno być wyjątkowo jasne i ekspresyjne.

Science Alert wspomina, że dźwięki emitowane przez zorzę były przez długi czymś tajemniczym. Raporty na ich temat pojawiały się co najmniej od ponad 100 lat , ale dopiero w 2012 r. nagrania dokonane przez Laine'a i jego współpracowników ostatecznie potwierdziły, że dźwięki są prawdziwe . Najnowsze odkrycie potwierdza dodatkowo, że zorza nie musi być widoczna na niebie, aby emitować fale radiowe.

Naukowcy zauważyli ponadto, że dźwięki rozchodzą się w atmosferze na wysokości od 70 do 100 metrów, a więc – jak twierdzą – zaskakująco nisko. W 2016 r. Laine i jego zespół ujawnili , że odkryli, co powoduje dźwięki słyszalne przez człowieka.

Jak tłumaczą, w chłodne i bezchmurne noce warstwa cieplejszego powietrza tworzy się nad warstwą zimnego powietrza. W obu tych warstwach mogą gromadzić się przeciwne ładunki elektryczne. Kiedy zaburzenia geomagnetyczne, być może wywołane przez zorzę, rozchodzą się w atmosferze, dochodzi do wyładowania elektrycznego między chłodnym i cieplejszym powietrzem, co prowadzi do powstania charakterystycznego hałasu. Dźwięki wydawane przez zorzę polarną można posłuchać na poniższych nagraniach.