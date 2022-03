Zapadł się ogromny szelf lodowy. Naukowcy zaniepokojeni zdarzeniem

Szelf lodowy Conger o powierzchni blisko 1200 km2, zawalił się około 15 marca. To niepokojąca strata, która zdaniem naukowców jest spowodowana wysokimi temperaturami, odnotowanymi w marcu na Antarktydzie Wschodniej. Francusko-włoska całoroczna stacja polarna Concordia zarejestrowała rekordową, jak dla tego regionu, temperaturę -11,8°C w dniu 18 marca. Jest to o 40°C więcej, niż wynoszą normy temperatury dla tego sezonu.

Jak wyjaśnia The Guardian, występowanie nietypowych warunków atmosferycznych na Antarktydzie Wschodniej ma związek z działaniem rzeki atmosferycznej, która "uwięziła" ciepło nad kontynentem. Rzeki atmosferyczne, czyli wąskie obszary wilgoci skoncentrowane w atmosferze mogą przyczynić się do topnienia powierzchni szelfów lodowych, a to właśnie zdaniem naukowców doprowadziło do utraty Congera. Potwierdzenie tej tezy wymaga jednak dalszych badań i analiz.