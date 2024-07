Zanurkował z wielorybami. Nagrał niesamowite wideo

Płetwal błękitny (Balaenoptera musculus) to gatunek ssaka morskiego z rodziny płetwalowatych i jednocześnie największe zwierzę, jakie obecnie żyje na Ziemi . Dorosłe osobniki osiągają nawet 30 metrów długości i mogą ważyć do 150 ton, przy czym samice są większe od samców.

Opublikowane nagranie pochodzi z okolicy Timoru Wschodniego w Azji Południowo-Wschodniej . Zostało zarejestrowane w 2022 r., ale dopiero teraz pokazane szerszej publiczności. Jak wyjaśniono na łamach New Scientist, podgatunki płetwali błękitnych karłowatych (Balaenoptera musculus brevicauda) występujące u wybrzeży Timoru Wschodniego są nieznacznie mniejsze – dorastają do 24 metrów długości.

"Z pewnością nie jest to nowo narodzone cielę, ale najwyraźniej nadal odżywia się mlekiem matki" – skomentowała Karen Edyvane z Australian National University cytowana przez portal New Scientist.

Naukowcy są zdania, że widoczne na nagraniu młode ma ok. dwa lata. W związku z tym nie dziwi, iż pozostaje przy matce, ponieważ zwykle młode usamodzielniają się dopiero po ok. trzech latach. Bardzo interesujący jest sposób, w jaki pobierają pokarm do matki. Nie przyczepiają się do niej, mleko jest uwalniane do wody, skąd jest połykane przez cielę.