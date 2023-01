Zanieczyszczone powietrze może zniszczyć nasz układ odpornościowy

Naukowcy z Columbia University postanowili podjąć próbę zbadania tego, w jaki sposób oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa na nasz układ odpornościowy. W tym celu wykonali biopsję węzłów chłonnych, które są ważną częścią naszych układów immunologicznych. Materiał zebrali od 84 osób w wieku od 11 do 93 lat. Żadna z nich nie paliła papierosów. Zadecydowano, by w badaniu wzięły udział tylko takie osoby, aby upewnić się, że uwidoczni się w nim jedynie wpływ zanieczyszczeń. Rezultaty badań, które ukazały się na łamach pisma "Nature Medicine" ( DOI: 10.1038/s41591-022-02073-x ) okazały się dość szokujące.

To właśnie obserwacje dotyczące wyglądu węzłów chłonnych zlokalizowanych w okolicach układu oddechowego nasunęły badaczom wnioski co do tego, że stopień zanieczyszczenia pyłami powietrza, którym oddychamy, może mieć wpływ nie tylko na nasze płuca, ale i na układ odpornościowy. Węzły chłonne pełnią bowiem istotną rolę w naszym układzie immunologicznym. Zajmują się one przede wszystkim odfiltrowywaniem drobnoustrojów z naszego organizmu.