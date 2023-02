Zamrażają ciała za milion złotych. Niemcy chcą wskrzeszać ludzi

Schłodzenie ciała do temperatury -196 st. C, a następnie umieszczenie go w kapsule z ciekłym azotem. To główna zasada działania kriokonserwacji, którą firma Tomorrow Biostasis zamierza zainteresować klientów chcących wskrzesić swoje ciało po śmierci. W całym projekcie jest tylko jeden problem: dr Emil Kendziorra nie daje gwarancji, że "zmartwychwstanie" będzie w ogóle kiedykolwiek możliwe.

Można kupić sobie obietnicę wskrzeszenia

Cały proces, który oferuje Tomorrow Biostasis jest stosunkowo prosty. Ciało zmarłego zostaje zamrożone do temperatury ok. - 200 st. C, następnie przenoszone do specjalnej kapsuły – a później pozostaje już tylko czekać na rozwój nauki. To kluczowy element, od którego właściwie w pełni zależy to, czy proces wskrzeszenia po latach będzie możliwy.

Firma gwarantuje, że dopełni wszelkich starań, aby ciało przeznaczone do kriokonserwacji było przygotowane w możliwie najlepszy sposób. Obejmuje to przede wszystkim przewóz specjalną karetką, która szybko zjawi się u denata i natychmiastowe mrożenie w szwajcarskim laboratorium (w Rafz). Kolejny krok to czekanie. Lekarze w cenie usługi przeprowadzą szereg zabiegów, które mają przywrócić życie człowieka – to jednak zależy przede wszystkim od tego, czy nauka na obecnym etapie rozwoju na to pozwoli.

Źródło zdjęć: © Tech.eu | Tech.eu Współzałożyciele Tomorrow Biostasis. Od lewej: Fernando Azevedo Pinheiro i Dr Elim Kendziorra

Dwie opcje do kupienia. Jedna kosztuje prawie milion złotych

Pierwsza opłata, którą chętny na udział w projekcie musi ponieść to 25 euro miesięcznie. Opłacanie członkostwa pozwala w dalszej kolejności wybrać rodzaj kriokonserwacji. Tutaj opcje są dwie: pełen pakiet, który obejmuje mrożenie całego ciała kosztuje 200 tys. euro. Można też wybrać opcję konserwacji samego mózgu – wówczas cena usługi spada do 60 tys. euro. Najistotniejsze oczywiście jest wstępne zgłoszenie się bezpośrednio do firmy celem ustalenia szczegółów dotyczących kupienia sobie obietnicy wskrzeszenia w przyszłości.

Źródło zdjęć: © Tech.eu | Tech.eu Chłodziarka, która mrozi ciało do temperatury -196 st. C

Kriokonserwacja mózgu jest na razie bardziej realnym scenariuszem wskrzeszenia

Emil Kendziora cytowany przez portal Tech.eu informuje, że doskonale zdaje sobie sprawę z trudności całkowitego wskrzeszenia ciała. "Jeśli zostaniesz poddany kremacji, masz zerową szansę na odrodzenie. Ale jeśli zostaniesz poddany kriokonserwacji, szansa jest większa niż zero" – wyjaśnia.

Jeszcze w 2016 r. naukowcy udowodnili, że przywrócenie do życia mózgu poddanego kriokonserwacji (badane wykonali na króliku) jest wykonalne – a komórki i tkanki po takim procesie są zachowane w bardzo dobrym stanie. To właśnie daje nadzieję, że kriokonserwacja ludzkiego mózgu w przyszłości pozwoli "przenieść" wiedzę, wspomnienia i generalnie wszystko to, co zapamiętuje mózg – np. do komputera.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski