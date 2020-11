Zamówienia z Ikea i Amazonu odbierzesz w Paczkomacie. InPost zawarł dwie ważne umowy

Jak podaje Puls Biznesu, "zakupy z niemieckiego e-sklepu Amazona można już zamawiać do paczkomatów InPostu. Dla szukającego kupca polskiego operatora to kluczowa umowa". Współpraca z przewoźnikiem nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale już w tym momencie opcja zamówienia przesyłki do Paczkomatu jest dostępna na niemieckiej stronie Amazona.