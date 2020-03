Zamknięte uczelnie. Student Akademii WSB obronił pracę magisterską online

- Kilka tygodni przed tą zdalną obroną wdrożyliśmy w Akademii nowy system wideokonferencji do spotkań grup badawczych, telekonferencji z naszymi partnerami itp. - mówi Polko. - Chcieliśmy też wyjść naprzeciw potrzebom naszych studentów. Mamy wielu chętnych na studia doktoranckie z Jemenu czy Indii. Takie osoby mają utrudniony dostęp do spotkań rekrutacyjnych - bilety, wizy, związane z tym koszty. Telekonferencje go rozwiązują. Nie sądziliśmy, że tak szybko zaczniemy system wykorzystywać do wielu różnych aktywności akademickich - dodaje