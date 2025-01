Powstaje bezzałogowy HIMARS. Wyrzutnie będą jeszcze lepsze

Lockheed Martin poinformował o udanej demonstracji autonomicznego pojazdu terenowego, który symulował wyrzutnię HIMARS. Była to standardowa ciężarówka wojskowa będąca nośnikiem wyrzutni, ale zamiast kontenera startowego dla rakiet do nadwozia był przymocowany balast. W czasie demonstracji przeprowadzonej w grudniu zaprezentowano zdolność pojazdu autonomicznego do nawigowania i przemieszczania się bez udziału kierowcy, a co więcej – z użyciem jedynie sensorów pasywnych, które nie emitowały żadnych sygnałów, które mogłyby być wykryte przez przeciwnika.