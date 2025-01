Kamera endoskopowa to urządzenie umożliwiające obserwację trudno dostępnych miejsc dzięki swojej niewielkiej średnicy i elastyczności. Jest wyposażona w miniaturową kamerę oraz źródło światła, najczęściej diody LED, które oświetlają badany obszar. Kamera przechwytuje obraz w czasie rzeczywistym i przesyła go do monitora lub urządzenia mobilnego, co pozwala na szczegółową analizę. Wykorzystuje się ją w archeologii, ale też medycynie, budownictwie, przemyśle czy motoryzacji.