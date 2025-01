Walczą z ogniem w Kalifornii. Te maszyny to prawdziwi specjaliści

W operacjach gaśniczych wykorzystuje się różnorodne statki powietrzne, takie jak powietrzne tankowce, śmigłowce z systemami zrzutu wody oraz amfibie zdolne do pobierania wody z pobliskich zbiorników. Maszyny mogą dotrzeć w miejsca będące poza zasięgiem strażaków i tradycyjnego sprzętu wykorzystywanego do gaszenia pożarów. Sposób ich działania można zaobserwować na przykładzie Kalifornii, gdzie do walki z żywiołem skierowano ponad 30 śmigłowców i samolotów różnego typu. Część z nich pobiera wodę z Pacyfiku, co można zobaczyć na poniższym nagraniu:

Samoloty, które walczą z ogniem w Kalifornii

Transportowce C-130 Hercules, należące do amerykańskich sił powietrznych, są wyposażone w moduł MAFFS (Modular Airborne FireFighting System), który umożliwia ich szybkie przekształcenie w powietrzne tankowce gaśnicze. System MAFFS pozwala na zrzut do 12 tysięcy litrów wody lub środka gaśniczego w ciągu kilku sekund, co umożliwia skuteczne tłumienie dużych frontów pożarowych. Zbiorniki są napełniane na ziemi, a zrzut odbywa się przez tylne rampy. Takie rozwiązanie zapewnia precyzję i możliwość działania na trudno dostępnych terenach.

Śmigłowce CH-47 Chinook, znane głównie ze swoich zastosowań transportowych w wojsku, są również szeroko wykorzystywane w gaszeniu pożarów. Wyposażone w podwieszane zbiorniki Bambi Bucket, mogą przenosić od 7 do 10 tys. litrów wody w zależności od wersji i specyfikacji. Zbiorniki te mogą być błyskawicznie napełniane wodą z jezior, rzek lub innych zbiorników dzięki wbudowanemu systemowi zasysania. Zastosowanie Chinooków jest szczególnie przydatne w trudnym terenie górskim, gdzie ich zdolność do operowania na dużych wysokościach i stabilność lotu odgrywają kluczową rolę.

