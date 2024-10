Zamach w zakładach Turkish Aerospace. Produkują kluczowe uzbrojenie

Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu własnego przemysłu Turcja należy obecnie do nielicznego grona państw, zdolnych do projektowania i produkcji wszystkich rodzajów uzbrojenia – od broni strzeleckiej, poprzez artylerię i czołgi, po okręty na- i podwodne, a także samoloty i śmigłowce bojowe.

Istotną rolę w tureckim sektorze zbrojeniowym odgrywa koncern Turkish Aerospace Industries, znany również jaki TAI/TUSAS (pierwszy akronim to nazwa międzynarodowa, drugi – turecka). To na terenie jego zakładów w Ankarze doszło do zamachu terrorystycznego.