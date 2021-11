Zakupy świąteczne w Cyber Monday

To wydajny sprzęt na lata dla każdego domu. Ma wszystko, co powinien mieć dobry ekspres do kawy – metalowy młynek z regulacją stopnia mielenia aż na 13 poziomach, co powala dostosować go do rodzaju ziaren i gustów smakowych. Funkcja spieniania mleka pozwala zrobić prawdziwe cappuccino czy latte, przy czym to ostatnie w wysokiej szklance dzięki możliwości podniesienia adaptera dozującego na wysokość 10,5 cm.