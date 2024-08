Życie pozaziemskie. Przez to może być niemożliwe

Astronomowie z University of Hawai'i w swoich badaniach doszli do wniosków, które mogą zrewolucjonizować dotychczasowe przekonania na temat możliwości istnienia życia na pozasłonecznych planetach. Ich odkrycia sugerują, że na czerwonych karłach - gwiazdach, które są najliczniejsze we wszechświecie, dochodzi do eksplozji promieniowania ultrafioletowego o sile znacznie większej, niż zakładano do tej pory.