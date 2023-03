Zaginęła "radioaktywna kamera". Służby ruszyły na jej poszukiwanie

Po poszukiwaniach radioaktywnej kapsuły , która zaginęła na początku stycznia podczas transportu z kopalni w Australii Zachodniej, przyszedł czas na poszukiwania radioaktywnej kamery. Jak informuje Departament Stanowych Usług Zdrowia w Teksasie, urządzenie należące do Statewide Maintenance Company i powszechnie używane w branży budowlanej, zaginęło 9 marca 2023 r.

Ostatnia znana lokalizacja kamery to 4040 Little York Road w Houston. W poszukiwania zaangażowani są przedstawiciele różnych służb i władz lokalnych. Dodatkowo firma oferuje nagrodę dla znalazcy urządzenia. Wydaje się, że tym razem poszukiwania mogą być nieco łatwiejsze niż w przypadku wspomnianej kapsuły o wymiarach 8 milimetrów na 6 milimetrów, czyli wielkości porównywalnej do ziarna grochu, którą i tak udało się namierzyć.