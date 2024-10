Zadziwiające wyniki badań. Dotyczą młodych ludzi

Osoby z węchem wykonywały więcej wdechów, co może pomóc w diagnozowaniu anosmii. Utrata węchu, jak po COVID-19, nie jest błahym objawem. Brak węchu może zwiększać ryzyko śmierci, a także utrudniać wykrywanie zagrożeń, jak pożar czy zepsute jedzenie.

Badanie wykazało, że osoby z węchem mają specyficzny wzorzec oddychania, z podwójnymi lub potrójnymi "szczytami" wdechów. Nie jest jasne, co to oznacza, ale może wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne. Mózg jest ściśle powiązany z oddychaniem, co wpływa na myślenie, nastrój i pamięć.