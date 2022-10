Zaawansowane myszki gamingowe. Z nimi będziesz miał przewagę

Mysz to jeden z atrybutów każdego, kto gra na komputerze PC. Jesień to czas wielkich premier, dlatego, jeżeli myślicie o zakupie sprzętu, to nie warto traktować kwestii myszki po macoszemu. Oszczędności i kompromisy mogą się zemścić np. na waszym kill / death ratio w grach FPS, a przecież nadciąga nowa część Call of Duty, a wraz z nią nowe Warzone. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie są trzy najlepiej oceniane myszy gamingowe o rozdzielczości powyżej 10 tys. DPI.

Od myszy komputerowej jednego gracza często może zależeć zwycięstwo całej drużyny, dlatego ważne jest, żeby była szybka i wygodna. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pierwszy z nich to rodzaj połączenia i choć wysokiej klasy myszy bezprzewodowe dorównują tym przewodowym, to nadal często wybierany jest wariant z kablem. Chodzi tu bowiem nie tylko o szybkość reakcji, ale także pewność, że nagle nie wyczerpie się bateria. Dalej mamy rodzaj sensora i tu do wyboru jest optyczny lub laserowy. Optyczny oparty jest o diody LED i choć jest precyzyjny, to większym zaufaniem cieszą się myszy laserowe.

Istotna jest też czułość myszy wyrażana w DPI. Wartość ta określa, ile punktów na ekranie pokona kursor podczas przesunięcia myszy o 1 cal, a więc 2,54 cm. Jeżeli lubisz być w centrum akcji, to najlepiej wybrać mysz z wysoką wartością DPI, ale do gier strategicznych lub wirtualnego skradania się z karabinem snajperskim można pokusić się o mniejszą czułość. Wiele urządzeń umożliwia jej regulację. W naszym przeglądzie skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby przedstawić urządzenia docenione przez użytkowników. Jedynym warunkiem jest rozdzielczość powyżej 10 tys. DPI.

Ultralekka

Pierwszy typ to SPC Gear LIX Plus PMW3360. Jak podaje producent, LIX to w rzymskim systemie liczbowym 59. Jest to również wartość masy urządzenia, które waży zaledwie 59 g. To przekłada się na szybki czas reakcji i oszczędzanie dłoni, a więc możesz grać przez wiele godzin bez oznak zmęczenia. Sensor Pixart PMW 3360 może pochwalić się szybkością do 6,35 m/s. Przełączniki Omron mają wytrzymać nawet 50 mln kliknięć. Rozdzielczość myszy można regulować w zakresie od 100 do 12 tys. DPI. Dla zwiększenia wygody zastosowano teflonowe ślizgacze, które zapewniają płynny ruch.

Moc możliwości

Mysz Logitech G502 Hero może pochwalić się rozdzielczością do 25,6 tys. DPI. Czujnik optyczny HERO zapewnia prędkość śledzenia ruchów do 16 tys. DPI bez wygładzania, filtrowania, czy przyspieszania. Jedenaście programowalnych przycisków pozwoli zaprogramować ulubione polecenia i makra. Dzięki konfigurowalnym ciężarkom możesz dopasować ergonomię do swoich potrzeb. Można je umieścić z przodu, z tyłu, centralnie lub po bokach. Deklarowana wytrzymałość klawiszy głównych to aż 50 mln kliknięć.

Maksymalna precyzja

Trzeci typ to Steelseries Rival 5. Wyjątkowość tego modelu tkwi w sensorze opracowanym z PixArt, który zapewnia rozdzielczość do 18 tys. DPI, przyspieszenie 40G oraz śledzenie 1:1. Technologia Tilt Tracking eliminuje niepożądane śledzenie. Zastosowano tu 9 programowalnych przycisków, z czego 5 znajduje się na wygodnym bocznym panelu szybkiego dostępu. Przyciski są tak zaprojektowane, by zapobiegać podwójnym kliknięciom. Waga urządzenia to zaledwie 85 g.