Zaatakowali nimi pozycje Rosjan. Śmigłowce miały dziwne oznaczenia

Na krótkim nagraniu widoczna jest para śmigłowców wspierająca ukraińską piechotę walczącą z Rosjanami w okolicach Awdijiwki. Najeźdźcy zostali ostrzelani przy pomocy śmigłowców Mi-17. Chociaż sama sylwetka tych maszyn jest doskonale znana, mają one bardzo rzadko spotykane oznaczenia. Skąd się wzięły?

Widoczne na nagraniu maszyny to Mi-17, które zostały przekazane Ukrainie przez Stany Zjednoczone. Chodzi o maszyny, które wcześniej zakupiono w Rosji (co budziło kontrowersje) i przekazano siłom bezpieczeństwa Afganistanu. Wprawdzie opuściły ten kraj wraz z wojskami amerykańskimi w sierpniu 2021 r., ale charakterystyczne oznaczenia pozostały. Dodano jednak ukraińskie flagi oraz białe paski na ogonach, co również dobrze widać na wideo.