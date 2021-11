WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

smartwatche + 2 huawei watchsport Maciej Sierpień 04-11-2021 09:24 Materiał partnera: Huawei Z tym zegarkiem będziesz mógł zapomnieć o smartfonie. Elegancki smartwatch od Huawei Jeden zegarek idealnie pasujący na wieczorowe wyjście do restauracji i weekendową wyprawę w góry? Dzięki Huawei Watch 3 Elite to możliwe! Najnowszy smartwatch w portfolio producenta idealnie łączy elegancję z nowoczesnością. Huawei Watch 3 Elite udowadnia, że smartwatch to nie tylko gadżet, ale też element stylizacji Kiedyś trudno było sobie wyobrazić wyjście z domu bez zegarka. Potem wskazywanie czasu przejęły telefony, a w ostatniej dekadzie smartfony. Teraz jednak urządzenia oplatające nasz nadgarstek wróciły do łask. Renesans zegarków nastąpił wraz z pojawieniem się na rynku pierwszych smartwatchów. Ich rozwój następuje tak dynamicznie, że niewykluczone, że już niedługo zaczniemy się zastanawiać, po co w ogóle nam w kieszeni telefon? Wiele jego funkcji przejąć może smartwatch, ale w przeciwieństwie do smartfonu, pozwala na stylowe uzupełnienie naszej garderoby. Elegancka bransoleta Huawei Watch 3 Elite udowadnia, że taki trend to melodia nieodległej przyszłości. Kolejna odsłona tego inteligentnego zegarka to nie tylko technologiczny gadżet, ale też znakomity element stylizacji. O ile Watch 3 jest dostępny na klasycznym skórzanym lub polimerowym pasku, tak wersja Elite wyposażona jest w elegancką srebrną bransoletę. Z dostosowaniem długości nie będzie kłopotu, bo chcąc ją skrócić, wystarczy tylko wyjąć kilka niepotrzebnych przęseł. Bez problemów zrobimy to samemu. Sami wydłużymy też obręcz -producent dołożył do opakowania kilka dodatkowych elementów. Jeśli natomiast założymy zegarek do sportowego stroju i uznamy, że srebrna bransoleta to jednak nieco zbyt duża ekstrawagancja, będziemy mogli wymienić ją na znajdującą się w zestawie czarną polimerową. 6 tysięcy wzorów tarczy Tarcza Huawei Watch 3 Elite wykonana jest ze stali nierdzewnej oraz wysokiej jakości szkła pokrytego nanopowłoką, odpornego na zarysowania i odciski palców. Koperta ma średnicę 46,2 mm i grubość 12,15 mm. Mamy więc sporej wielkości zegarek, ale też nie na tyle duży, aby na szczupłej ręce niezgrabnie się wyróżniał. Tarcza jest wręcz skrojona na miarę. Obrotowa koronka umożliwia wygodne i precyzyjne powiększanie i pomniejszanie obrazów oraz sterowanie wszystkimi funkcjami. Wygląd naszej cyfrowej tarczy możemy wybrać spośród ponad sześciu tysięcy darmowych i płatnych wzorów. Co istotne, można je pobierać bezpośrednio na zegarek, bez konieczności używania smartfona. System operacyjny HarmonyOS oparty jest na motywie szachownicy, dzięki czemu korzystanie z menu jest niezwykle proste i wygodne. Smartwatch obsługuje wirtualną kartę eSIM, co umożliwia korzystanie z tego samego numeru w smartfonie oraz w zegarku. Z pomocą Huawei Watch 3 Elite możemy też płacić za zakupy, otrzymywać powiadomienia z mediów społecznościowych lub słuchać muzyki. Model posiada również tryb SOS, dzięki któremu w nagłych przypadkach połączymy się telefonicznie z lokalnymi służbami ratunkowymi. Urządzenie wyposażone jest też w funkcje umożliwiające śledzenie informacji o taksówkach czy statusu lotu, bez konieczności wyjmowania telefonu. Sprawdzam! Huawei Watch 3 Elite Sprawdzi stan zdrowia i pomoże w treningu Spód tarczy wykonano z gładkiego i przyjemnego w dotyku materiału ceramicznego, co pozwala na stałe monitorowanie naszego tętna. A to oczywiście tylko jedna z wielu zdrowotnych funkcji, w którą wyposażony jest Watch 3 Elite. Dzięki urządzeniu możemy m.in. przez całą dobę monitorować puls, temperaturę, mierzyć liczbę kroków, poziom stresu, jakość snu czy saturację krwi. Warto pamiętać, że większość odczytów dotyczących stanu naszego zdrowia należy traktować jedynie poglądowo. Najnowszy smartwatch Huawei – podobnie jak pozostałe modele marki – znakomicie sprawdzi się podczas uprawiania sportu. Wersja Elite obsługuje aż 100 sportowych trybów, 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Urządzenie rejestruje kluczowe dane, w tym czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy regenerację. Ciekawą funkcją, zwłaszcza w dobie pandemii, jest mierzenie przez zegarek czasu mycia rąk. Czujnik wbudowany w smartwatchu rozpozna tę czynność i odmierzy nam czas. Powiadomienie o poprawnym umyciu dłoni pojawi się jednak tylko wtedy, gdy będziemy to robić co najmniej przez 20 sekund. Wytrzymała bateria Producent stale udostępnia kolejne aplikacje, które można pobierać ze sklepu internetowego AppGallery. Od liczby funkcji, z których korzystamy, zależeć będzie, jak długo wytrzyma bateria naszego smartwatcha. Huawei Watch 3 Elite pozwala na pracę na jednym ładowaniu nawet do dwóch tygodni w trybie ultra oraz trzech dni podczas korzystania z funkcji eSIM. Ładowanie w wersji Elite odbywa się indukcyjnie. Wystarczy tylko położyć zegarek na dołączonej do zestawu kompaktowej ładowarce. Co ważne, urządzenie wspiera bezprzewodowe odzyskiwanie energii, dzięki czemu w 10 minut możemy doładować je do 20 proc. pojemności baterii. Huawei Watch 3 dostępny jest w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sklepach: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom oraz w T-Mobile. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://consumer.huawei.com. 