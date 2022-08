Z Miami do Irpienia. Ukraińcy otrzymają 167 sztuk broni palnej

Na oficjalnej stronie inicjatywy "Guns 4 Ukraine" można przeczytać, że jest to dobrowolny program odkupu broni skierowany do mieszkańców Miami. Chętne osoby mogą oddawać "starą, nieużywaną lub znalezioną broń, bez zadawania pytań", a darowizny trafią do Komitetu Ukraińskiego Kongresu Ameryki (Ukrainian Congress Committee of America). W ten sposób władze miasta chcą pomóc walczącym Ukraińcom, ale też zwiększyć bezpieczeństwo w regionie i zadbać, aby niepotrzebna broń nie wpadła w niepowołane ręce.