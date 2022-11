Z metra na wojnę. Rozpoznawanie twarzy tropi aktywistów w Rosji

Władze Moskwy wykorzystują miejski system monitoringu z technologią rozpoznawania twarzy do tropienia i zatrzymywania poborowych , którzy chcą uniknąć mobilizacji do udziału w wojnie Rosji z Ukrainą – podaje BBC Russian i niektóre kanały na Telegramie . Co najmniej siedmiu mężczyzn zostało zatrzymanych w ciągu ostatniego miesiąca przez funkcjonariuszy organów ścigania po tym, jak miejski system rozpoznawania twarzy oznaczył ich w policyjnej kartotece jako "uchylających się od służby wojskowej".

Po zatrzymaniu mężczyźni zostali doprowadzeni na posterunek policji, a następnie do wojskowego biura poborowego. Podczas gdy niektórzy zostali zwolnieni, ponieważ nie kwalifikowali się do poboru, co najmniej dwóm kazano iść na linię frontu. Co ciekawe ich zdjęcia figurowały w systemie, po protestach przeciwko mobilizacji.