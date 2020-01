WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

huawei + 2 appgalleryyanosik Piotr Urbaniak wczoraj (06:58) Yanosik, czyli pierwsza aplikacja dedykowana urządzeniom Huawei Aplikacja Yanosik jest doskonale znana kierowcom. Takie CB radio XXI wieku, bo to w końcu to jeden z najpopularniejszych informatorów o utrudnieniach w ruchu. A teraz Yanosik stał się pierwszą aplikacją w całości opartą na bibliotekach Huawei Media Services. Zoptymalizowany specjalnie dla urządzeń Huawei (WP.PL, Fot: Jakub Tujaka) O tym, czym jest biblioteka zarządzająca Huawei Media Services, mogliście już na WP Tech przeczytać. Jeśli nie, to zachęcam do nadrobienia zaległości pod tym adresem. W telegraficznym skrócie: Huawei Media Services, a właściwie wchodząca w jej skład warstwa programistyczna HMS core pozwala twórcom aplikacji na przeprowadzenie optymalizacji pod kątem urządzeń Huawei i Honor. Tak, aby stosowane w nich procesory Kirin były wykorzystywane najlepiej jak to możliwe, a podmioty trzecie nie miały dostępu do przetwarzanych danych. Yanosik dla Huawei to nowe rozdanie Yanosik, jak wiadomo, wykorzystuje GPS i transmisję danych do nawigowania kierowcy i informowania go o takich nieprzyjemnościach jak fotoradary, wypadki czy patrole policji, w czym bierze udział sama społeczność. W przypadku, gdy zbliżamy się do którejkolwiek z możliwych przeszkód, jesteśmy informowani sygnałem dźwiękowym oraz, jeżeli jest tam ograniczenie prędkości, jaka prędkość obowiązuje. A dodatkowo sami możemy poinformować innych użytkowników o zaobserwowanych na drodze zdarzeniach. Dzięki wdrożeniu do HMS core, Yanosik może działać na smartfonach i tabletach marki Huawei jeszcze szybciej niż dotychczas, zużywając przy tym mniej energii. Do pobrania za darmo ze sklepu Huawei AppGallery Aplikacja Yanosik w wersji dla Huawei jest dostępna bezpośrednio z poziomu sklepu Huawei AppGallery. Całkowicie nieodpłatnie, dodam. Sklep Huawei AppGallery tymczasem znajduje się na każdym smartfonie Huawei lub Honor od marca 2018 roku, a osoby, które zakupiły urządzenie wcześniej, mogą go pobrać ręcznie i zainstalować na własną rękę. Wszystko, co należy zrobić, to odwiedzić ten adres. Partnerem materiału jest Huawei