Piotr Urbaniak 30-12-2019 (15:43) Huawei Mobile Services, czyli nowy zawodnik na skostniałym rynku oprogramowania mobilnego Huawei jest silny jak nigdy wcześniej. Model P30 to jedyny flagowiec z Androidem, który znalazł się w TOP 10 najchętniej kupowanych smartfonów w 2019 roku. Nic dziwnego, że producent z Shenzhen nie chce spoczywać na laurach, planując ekspansję także na rynku oprogramowania. Huawei Mobile Services to ważny krok Huawei w stronę niezależności od firm trzecich (Materiały prasowe) Smartfonów z Androidem są tysiące i każdego miesiąca pojawiają się kolejne. Często mają różne nakładki graficzne, więc patrząc z perspektywy użytkownika, ich systemy mogą przedstawiać się unikatowo, jednak „pod maską" siedzi tam dokładnie to samo. I nie chodzi tu o system operacyjny, ale także, a może przede wszystkim o zestaw towarzyszących mu bibliotek – Google Services, które pełnią rolę modułu zarządzającego dla najważniejszych funkcji smartfonu. Pozwalają korzystać z usług lokalizacji, wykonywać płatności zbliżeniowe czy pobierać aplikacje ze sklepiku. Tymczasem twórcy oprogramowania nie muszą budować tych funkcji od zera, a zamiast tego korzystają z gotowych rozwiązań, co znacząco ułatwia im pracę. Wziąć sprawy w swoje ręce Taka koncentracja ma jednak oczywistą wadę. Bez względu na producenta smartfonu, Google zachowuje kontrolę nad najbardziej wrażliwymi operacjami, i to w białych rękawiczkach. Jasnym jest, że kupując sprzęt danej marki, oczekujemy rzetelności przede wszystkim od niej, nie analizując dogłębnie łańcucha dostaw i ewentualnych partnerów incognito. Wie o tym także Huawei, który postanowił opracować własną bibliotekę zarządzającą, Huawei Mobile Services. Pakiet ten zawiera zarówno warstwę wsparcia dla programistów, zwaną HMS core, jak i szereg gotowych już rozwiązań dla użytkownika, takich jak logowanie przed identyfikator ID Huawei, możliwość połączenia z Chmurą Huawei oraz własnościowy sklep z aplikacjami AppGallery. Dla użytkownika zmiana na pierwszy rzut oka jest wyłącznie kosmetyczna. Sklep AppGallery zapewnia bowiem zdecydowaną większość popularnych w Polsce aplikacji, w tym Allegro, OLX, Ceneo czy Yanosik. Natomiast Huawei jako producent staje się jedynym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, dzięki czemu może lepiej kontrolować wydawane programy, co – jak wiadomo – w przypadku rozwiązań konkurencji często po prostu kuleje. Co więcej, może również czuwać nad optymalizacją pod kątem używanych w swoim sprzęcie podzespołów. Huawei Mobile Services – Jak? Gdzie? Kiedy? Krótko mówiąc, Huawei wyrobił sobie na tyle mocną pozycję na rynku, aby podjąć uniezależnienia się od firm trzecich. Staje się tym samym trzecim producentem, który może oferować urządzenia od podszewki zoptymalizowane i kontrolowane własnym sumptem. Mając na uwadze, że Huawei jest drugim pod względem liczby sprzedawanych smartfonów producentem na rynku, zapowiada się nam prawdziwa rewolucja. Narzędzia dostępne w ramach Huawei Media Services są instalowane na wszystkich smartfonach Huawei i Honor od marca 2018 roku, a samą aplikację sklepu AppGallery dla modeli zakupionych wcześniej można znaleźć pod tym adresem. W grudniu 2019 roku w Polsce pojawił się z kolei pierwszy model smartfona oparty wyłącznie na HMS – Huawei Mate 30 Pro.