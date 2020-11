Xbox Series X. Są problemy z dostępnością w dniu permiery

Xbox Series X oraz Xbox Series S zgodnie z zapowiedziami trafił do sklepów 10 listopada rano. Jednak zakup nowej konsoli wcale nie jest taki łatwy, urządzeń jest mało, a w niektórych sklepach nie ma ich w ogóle.

Łatwo nie mają także osoby, które kupiły konsolę wcześniej. W związku z sytuacją pandemiczną odbiór osobisty urządzeń w sklepach w galeriach handlowych okazał się niemożliwy. Wielu klientów zdecydowało się na dostawę konsol do domu, jednak fala zamówień sprawiła, że nie do wszystkich kurierzy dojadą we wtorek. Środa jest z kolei dniem wolnym od pracy (Święto Niepodległości) i niektórzy gracze mogą dostać swojego nowego Xboxa dopiero w czwartek.