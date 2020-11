PlayStation 5. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

PlayStation 5 a słuchawki Bluetooth

Konsola nie obsługuje headsetów Bluetooth. Może natomiast obsługiwać zestawy słuchawkowe. Pozwala na to wbudowane USB i 3,5 mm jack. Producenci zrezygnowali z tej opcji ze względu na możliwe wysokie opóźnienia. Pocieszeniem może być fakt, że konsola obsługuje płyty DVD, dzięki czemu można przekształcić ją w kino domowe. Nie obsługuje natomiast płyt CD.

PlayStation 5 miejsce na dysku

Wśród pytań dotyczących konsoli często pojawiało się to dotyczące miejsca na dysku do realnego użytku. Na portalu Polygamia możemy przeczytać: "z pudełkowych 825 GB zostaje 667 GB. Z czego niecałe 11 GB zajmuje preinstalowany "Astro's Playroom". Można go bez problemu odinstalować"